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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Fırat'ın arası açılıyor

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Fırat'ın arası açılıyor

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 11:22 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 11:40
Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor

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Fırat öğrendiklerini hazmedebilmek için çiftlik evine gider. Gerçeği bilip söylemediği için Elif'e çok öfkelidir. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve yangına körükle gider.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor

Fulya ve Alper arasında da yanlış anlaşılma olayı büyür. Fulya eski kız arkadaşının çocuğunu Alper'in çocuğu zannettiği için ikili arasında ayrılık çanları çalar.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor

Büyükler olaya müdahale etmek zorunda kalır. Ümran hapishaneye gider ancak onun evdeki yerini çat kapı gelen annesi alır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor

Dila ve Fırat, anneannelerinin gelişine çok şaşırır. Fırat eve döner ve Ayten Hanım vakit kaybetmeden Elif ile onları barıştırır. Fulya ve Alper arasında da her şey yoluna girer.

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