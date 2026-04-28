Breadfruit (ekmek ağacı meyvesi) oldukça besleyici bir tropik meyvedir ve birçok faydası vardır... Tok tutar: Yüksek karbonhidrat ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar Enerji verir: Doğal nişasta içeriğiyle iyi bir enerji kaynağıdır Sindirim dostudur: Lif oranı bağırsak hareketlerini destekler Glutensizdir: Gluten içermediği için bazı diyetlerde tercih edilir Vitamin ve mineral içerir: Özellikle C vitamini, potasyum ve magnezyum açısından zengindir Kalp sağlığını destekler: Potasyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir Kan şekeri dengesi: Lifli yapısı sayesinde ani şeker yükselmelerini yavaşlatabilir.