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Haberler Galeri Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

Dünya çapında birçok ünlü isim Instagram'dan yaptıkları paylaşımlar sayesinde servet kazanıyor. Hopper HQ Instagram'dan en çok kazanan ünlülerin listesini yayınladı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:21
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

Boy gösterdikleri yapımlar, konserler ya da oynadıkları maçlardan para kazanan ünlü isimler; milyonların takip ettikleri sosyal medya hesaplarından da kazanç elde ediyor. İşte Instagram'dan en çok kazanan ünlüler ve bir paylaşım karşılığı aldığı ücretler...

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Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

NEYMAR

Paris Saint-Germain FC takımında forma giyen Neymar 139 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar için 704 bin dolar kazanıyor.

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

TAYLOR SWIFT

Şarkıcı Taylor Swift, listede 9. sırada yer alıyor. 135 milyon takipçisi olan Swift, paylaşımlarından 722 bin dolar kazanç sağlıyor.

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

JUSTIN BIEBER

Geçtiğimiz haftalarda taciz iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Justin Bieber, 139 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar için 747 bin dolar kazanıyor.

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!

BEYONCE KNOWLES

Şarkıcı Beyonce ise 149 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı içeriklerin her biri için 770 bin dolar kazanç elde ediyor.

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