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Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Dünya çapında birçok ünlü isim Instagram'dan yaptıkları paylaşımlar sayesinde servet kazanıyor. Hopper HQ Instagram'dan en çok kazanan ünlülerin listesini yayınladı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:08Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:21
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Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! İşte Instagram'ın en çok kazananları!
Boy gösterdikleri yapımlar, konserler ya da oynadıkları maçlardan para kazanan ünlü isimler; milyonların takip ettikleri sosyal medya hesaplarından da kazanç elde ediyor. İşte Instagram'dan en çok kazanan ünlüler ve bir paylaşım karşılığı aldığı ücretler...