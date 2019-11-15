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Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Bir Zamanalar Çukurova dün akşam atv'de yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana'ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir ve Züleyha, ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular. Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı. Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 11:42 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 11:47
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Demir Yaman, yayınlanan son bölümlerde Züleyha'ya karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı. Ama en büyük alkışı, dizinin geçtiği dönem için bir devrim niteliğindeki kararı ile aldı! Demir Yaman, çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi. Saniye'nin "Hanım Kahya" olduğunu, tüm marabaları toplayarak bizzat ilan etti.

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Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Fekeli önce Hünkar'ı sonra Müjgan'ı iki ailenin yan yana gelip sulh ilan etmesi için buluşmaya ikna etti. İki ailenin de doğacak çocukları için geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Ancak temkinli ve sakin başlayan gece, Demir ve Yılmaz'ın geçmiş hesapları ortaya dökmesi ile yine kavgayla sona erdi.

Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Çukurova'da yeniden esmeye başlayan sıcak savaş, bakalım haftaya ne getirecek! Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!
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