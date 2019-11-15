Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde neler yaşandı? Çukurova'da savaş yeniden başladı!

Bir Zamanalar Çukurova dün akşam atv'de yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana'ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir ve Züleyha, ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular. Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı. Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümde yaşananlar...