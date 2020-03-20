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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide boy gösteren Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. atv'nin fenomen dizisi haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci gündem oldu. Selin Yeninci Saniye rolündeki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci son zamanların en dikkat çeken oyuncularından olurken yaşı merak konusu oldu. İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 16:26
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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