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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Perşembe akşamlarının en sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü izleyenleri adeta ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları ağırlık kazandı. Çukurova'da bu hafta Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak! Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:06 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:12
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

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