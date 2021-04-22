Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek! Ümit aşkı için gözünü karartıyor

Perşembe akşamlarının en sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü izleyenleri adeta ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları ağırlık kazandı. Çukurova'da bu hafta Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak! Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...