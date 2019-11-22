Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölümünde neler yaşandı?

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARTIK KOMŞU MU OLACAK?
Yılmaz'ın Züleyha'yı hala sevip sevmediği sorusu aklını kemirirken, halasının tavsiyesini dinlemeye karar veren Müjgan, evliliğine daha da sıkı sarıldı. Ama şimdi Züleyha sürekli gözlerinin önündeyken, hayatları nasıl olacak? Züleyha, Yılmaz'dan vazgeçtim dese de, şimdi her sabah onu görmeye dayanabilecek mi?
Demir ve Hünkar, Yılmaz'ın burunlarının dibindeki mutlu aşk yuvasına nasıl tahammül edecek?
Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı Çukurova'da, aşklar bu kez de herkesin göz göze olduğu bir sınavdan geçecek. Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleriyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.