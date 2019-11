Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölümünde neler yaşandı?

Fekeli'nin Hünkar'a arazisini satın alarak yardım ettiğini öğrenen Yılmaz, babasına bunun hesabını sordu. Beklemediği bir tepki ile karşılaşınca da baba ve oğlu ilk kez birbirlerine seslerini yükselttiler ve ipler koptu! Yılmaz, Müjgan'ı alarak küçük konağa taşındı!

İkisi yeni evlerinin bahçelerinde ilk kahvaltılarını yaparken, bahçe duvarı yıkılmaya başlandı! Bahçeye koşan Hünkar, Demir ve Züleyha karşılarında Yılmaz ve Müjgan'ı gördü. Şimdi bir yandan Demir ve Yılmaz her an birbirlerinin karşısında olacak, bir yandan da Züleyha ve Yılmaz her an birbirlerine bakacak.