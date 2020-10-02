Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Başarılı oyuncularıyla adından söz ettiren dizinin oyuncuları da özel hayatlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ise en çok konuşulan isimlerden oldu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafını görünce inanamadı. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...