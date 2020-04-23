Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'ya Saniye rolüyle damga vuran Selin Yeninci bu pozlarıyla olay oldu. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizi de Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu olan Selin Yeninci'nin fotoğrafları ise herkesi şaşırttı...