  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'ya Saniye rolüyle damga vuran Selin Yeninci bu pozlarıyla olay oldu. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizi de Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu olan Selin Yeninci'nin fotoğrafları ise herkesi şaşırttı...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.


Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)
2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)
2018 – Avlu (Merve) (TV Dizisi)
2017 – Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)
2016 – Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)
2016 – Rengarenk (TV Dizisi)
2014 – Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)
2014 – Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)
2014 – Vicdan (Hande) (TV Dizisi)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Selin Yeninci, dizinin sezon finali yapmasına rağmen tatil döneminde de dikkatleri üzerine çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Peki Selin Yeninci kimdir? İşte Selin Yeninci'nin dizi dışındaki gerçek hali...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Toprağın altına girdi ve... Yaptığı şeye herkes şaşırdı
Toprağın altına girdi ve... Yaptığı şeye herkes şaşırdı
  • SON DAKİKA