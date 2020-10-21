Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz hali ile adeta bambaşka!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz hali ile adeta bambaşka!

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek güzelliği ile göz dolduruyor. Oyunculuğu ile de oldukça beğenilen Altınbilek'İn estetiksiz hali görenleri bir hayli şaşırttı. İşte ünlü isimlerin estetiksiz halleri...