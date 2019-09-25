Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında rekorlar kırarken, Züleyha rolüyle dikkat çeken Hilal Altınbilek gündeme oturdu. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sevenlerinin "Annesi değil ikizi gibi" yorumları karşısında ne yazacağını bilemeyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek, magazin dünyasını peşine taktı. İşte Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek ve ünlülerin anneleriyle olan pozları.