  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında rekorlar kırarken, Züleyha rolüyle dikkat çeken Hilal Altınbilek gündeme oturdu. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sevenlerinin "Annesi değil ikizi gibi" yorumları karşısında ne yazacağını bilemeyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek, magazin dünyasını peşine taktı. İşte Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek ve ünlülerin anneleriyle olan pozları.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında rekorlar kırarken, Züleyha rolüyle dikkat çeken Hilal Altınbilek gündeme oturdu. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Sevenlerinin "Annesi değil ikizi gibi" yorumları karşısında ne yazacağını bilemeyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek, magazin dünyasını peşine taktı. İşte Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek ve ünlülerin anneleriyle olan pozları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Hilal Altınbilek annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Hilal Altınbilek ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Aleyna Tilki ve Annesi Havva Öztel

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fahriye Evcen'in estetiksiz hali şaşkınlığa çevirdi
Fahriye Evcen'in estetiksiz hali şaşkınlığa çevirdi
BİZE ULAŞIN