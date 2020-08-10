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Haberler Galeri Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

Hayatta bilmediğimiz veya bildiğimizi sandığımız o kadar ilginç şeyler var ki, duyunca çok şaşıracaksınız. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:54
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

Dünya üzerinde o kadar çok bilmediğimi şey var ki, duyunca hayret etmemek mümkün değil. Bunun yanında bir de, bildiğimizi sandığımız ama yanlış bildiklerimizde var. Mesela uçaklar neden uzayda seyahat edemez biliyor musunuz? İşin aslı artık günlük hayatımızın birer parçası olan uçaklar gezegenimizi terk edip uzaya bile çıkamazlar! Zira bir nesnenin gezegenimizi terk etmesi için en az mach 33 hızına (saatte 40 bin kilometre) ulaşması gerekiyor.

ASLINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ

Ancak bilmediklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Gelin evren üzerinde daha bilmediğimiz neler varmış bakalım. İşte pek çoğumuzun hiç bilmediği bilimsel gerçekler...

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Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

DÜNYA İÇİN PEK BİR ŞEY İFADE ETMİYORUZ

Dünyayı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.

Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

270 MİLYON YIL YAŞINDA

İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon yıl önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı.

Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla.

Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler
Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

KAR YEMEYİN!

Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin. Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.

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