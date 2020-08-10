Birbirinden ilginç bilimsel gerçekler

Dünya üzerinde o kadar çok bilmediğimi şey var ki, duyunca hayret etmemek mümkün değil. Bunun yanında bir de, bildiğimizi sandığımız ama yanlış bildiklerimizde var. Mesela uçaklar neden uzayda seyahat edemez biliyor musunuz? İşin aslı artık günlük hayatımızın birer parçası olan uçaklar gezegenimizi terk edip uzaya bile çıkamazlar! Zira bir nesnenin gezegenimizi terk etmesi için en az mach 33 hızına (saatte 40 bin kilometre) ulaşması gerekiyor.

ASLINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ

Ancak bilmediklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Gelin evren üzerinde daha bilmediğimiz neler varmış bakalım. İşte pek çoğumuzun hiç bilmediği bilimsel gerçekler...