Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

'Kuruluş Osman' 121. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,06 reyting, %20,43 izlenme payı, AB kategorisinde %5,72 reyting, %16,34 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,98 reyting, %17,00 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.