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Haberler Galeri Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman'ın...

Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman'ın...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 121. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 13:54 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 13:54
Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 121. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

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Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

'Kuruluş Osman' 121. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,06 reyting, %20,43 izlenme payı, AB kategorisinde %5,72 reyting, %16,34 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,98 reyting, %17,00 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

'Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde; 'Kuruluş Osman'da Marmaracık Hisarı'nın geri alınmasıyla Osman Bey ve Nayman karşılaşması bölüme damga vurdu. Dünkü bölümde Osman Bey, Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturduğu haberini önceden bilmiyormuş gibi davranarak herkesin önünde Aktemur'u divandan kovdu. Osman Bey; Aktemur'un Kargın Obası postuna oturmasını, İsmihan Sultan ve Nayman'ın kuracağı birliği ön gördüğü için bizzat istemişti.

Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

Osman Bey ve Aktemur'un oyunundan habersiz olan hatunlar ise Aktemur'un posta oturma kararına tepki göstermişti. Aktemur Bey'in posta oturmasının ardından Bengi Hatun ilk vazifenin Öktem Bey'in emaneti olan Marmaracık Hisarı'nı geri almak olduğunu söyledi.

Birinciliği değişmedi! Zirve yine Kuruluş Osman’ın...

Marmaracık Hisarı'nı geri almak için yola çıkan Aktemur Bey ve Alçiçek Hatun, ormanda hatunlarla karşılaştı. Hatunların geldiğini görüp şaşıran Alçiçek, aslında her şeyin Osman Bey ve Aktemur Bey arasında gerçekleştirilen bir oyun olduğunu öğrendi.

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