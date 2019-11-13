Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Eğer bu elektrik toprağa iletilemezse (kauçuk, plastik türevi tabanlı ayakkabılar) insan üzerinde gerilim artar, ve iletken bir maddeye ilk temasda bir boşalma olur.
Bu gerilim genelde 30.000 Volt ile 1.000.000 V arasında değişir. (Fazla değil mi). Gerilim kelimesinin üzerinde biraz durursak, elektrikte kullanılan gerilimle, günlük hayatta kullanılan gerilim birbiriyle çok bağlantılıdır.
Stres de elektriksel kelimeyle aynıdır. Yani stresli durumlarda insanın üzerindeki elektrik miktarı daha dazla olur, bunun tersi de doğrudur, mesala yağmurdan önceki kasvetli havalarda insan kendisini gergin hisseder, çünkü yağmurdan önce havada elektrik yükü çok fazla olur.
Suyla temasın bütün halleri bu elektrik yükünün azalmasına neden olur, en çok da denize girilince nötrleniriz. Denize girmek ve duş yapmak bu yüzden rahatlatır insanı
ÇÖZÜMÜ BASİT
Aslında, sık sık toprakla ya da çıplak betonla temas etmek bu durumu azaltır. Yaz aylarında çıplak ayakla gezmenin böyle bir yararı da vardır.
Olabildiğince altı lastik ayakkabı ve sentetik malzemeden yapılmış ürünler giymekten kaçının. Sık sık çıplak ayakla evinizin beton ya da seramik ya da mermer alanlarında dolaşın. Tüm evi halıyla kaplamaktan kaçının. Bunları denediğinizde elektrostatik yüklenmeden doğacak elektrik çarpmalarından daha az etkilenirsiniz.