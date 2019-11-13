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Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Bazı zamanlar biriyle tokalaştığımızda ya da metal bir nesneye dokunduğumuzda elektrik çarpması yaşarız. Peki bu durum neden oluşur? Çözüm yöntemi nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:53
Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Statik elektrik, "durgun elektrik", insan vücudunun yüzeyinde biriken elektrik yüküdür. Her zaman olur, ama yün benzeri giysilerle insanın üzerindeki elektrik yükü artmaktadır,

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Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Eğer bu elektrik toprağa iletilemezse (kauçuk, plastik türevi tabanlı ayakkabılar) insan üzerinde gerilim artar, ve iletken bir maddeye ilk temasda bir boşalma olur.

Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Bu gerilim genelde 30.000 Volt ile 1.000.000 V arasında değişir. (Fazla değil mi). Gerilim kelimesinin üzerinde biraz durursak, elektrikte kullanılan gerilimle, günlük hayatta kullanılan gerilim birbiriyle çok bağlantılıdır.

Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Stres de elektriksel kelimeyle aynıdır. Yani stresli durumlarda insanın üzerindeki elektrik miktarı daha dazla olur, bunun tersi de doğrudur, mesala yağmurdan önceki kasvetli havalarda insan kendisini gergin hisseder, çünkü yağmurdan önce havada elektrik yükü çok fazla olur.

Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Suyla temasın bütün halleri bu elektrik yükünün azalmasına neden olur, en çok da denize girilince nötrleniriz. Denize girmek ve duş yapmak bu yüzden rahatlatır insanı

Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

ÇÖZÜMÜ BASİT

Aslında, sık sık toprakla ya da çıplak betonla temas etmek bu durumu azaltır. Yaz aylarında çıplak ayakla gezmenin böyle bir yararı da vardır.

Birine ya da bir şeye dokununca elektrik çarpması mı oluyor? İşte sebebi...

Olabildiğince altı lastik ayakkabı ve sentetik malzemeden yapılmış ürünler giymekten kaçının. Sık sık çıplak ayakla evinizin beton ya da seramik ya da mermer alanlarında dolaşın. Tüm evi halıyla kaplamaktan kaçının. Bunları denediğinizde elektrostatik yüklenmeden doğacak elektrik çarpmalarından daha az etkilenirsiniz.

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