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Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş

Sinema dünyasına damgasını vurarak gişede hasılat rekorlarını kıran ünlü filmlerin, perde arkası ortaya çıktı. Milyonlarca dolar harcanarak çekilen o filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini görenler adeta küçük dilini yutuyor. İşte hem Türk sinemasına hem de Hollywood'a damgasını vuran filmlerin perde arkası.