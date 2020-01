SİNEMAYA GEÇİŞ NASIL OLDU?

Bizim zamanımız da tiyatrocuları sinemaya almazlardı. Her rolü oynayan biri olurdu. Mesela kahveci her yerde kahveci, garson her yerde garson hep aynı tiplerdi. Tiyatrodan kimseyi almazlardı. Şimdi şimdi alıyorlar. Ve de Türk sineması belli bir yere geldi. Bence geç kalınmış bir olay bundan sonra da daha iyiye gidecek.