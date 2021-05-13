Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise bomboş kaldı. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de sessizliğe büründü.