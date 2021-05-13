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Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Hemen her bayram döneminde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bodrum bu bayramda tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de boş kaldı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:31
Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise bomboş kaldı. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de sessizliğe büründü.

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Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından 181 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bir anda 700 bine fırladı. 2'inci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum'a akın etti.

Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu. Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.

Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

Tam kapanma kararı ile birlikte yoğun bir şekilde Bodrum'a gelen tatilciler nedeniyle tedirgin olan Bodrum halkı, vaka sayısının artmamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.

Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü

İkinci konut sahiplerinin pandemi kurallarına uymaları, evlerinden, bahçelerinden çıkmamalarıyla birlikte temas riski büyük oranda azalmış oldu. Bulaş gerçekleşmeyince Bodrum'un vaka sayısında korkulan rakamlarla karşılaşılmadı.

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