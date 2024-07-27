Bodrum Kalesi ’gece müzeciliği’ ile ziyaretçilerini ağırlıyor

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, 2017'de başlatılan restorasyon çalışmalarının etaplar halinde tamamlanmasının ardından teşhirlerin ve sergi salonlarının yenilendiğini söyledi.

Bodrum Kalesi'nin müze niteliğinde olduğunu belirten Toprak, "İlçedeki Zeki Müren Müzemiz 20.00'ye kadar, Mausoleum Müzesi 18.00'e kadar açık. Bodrum'da kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kissebükü kazıları ve Konacık Pedasa'daki restorasyon çalışmaları sürüyor. İlerleyen zamanlarda da bu alanlarımız da ziyarete açılacak." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı gece müzeciliği uygulamasının ilkini gerçekleştirip 2020'den itibaren müzeyi geç saatlere kadar ziyarete açtıklarını belirten Toprak, bu uygulamanın oldukça ilgi gördüğünü dile getirdi.



Sıcak bir coğrafyada yaşadıklarını, kalede yeşillik alanın fazla olmasına rağmen hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu ifade eden Toprak, "Sıcakta gezmek gerçekten zor oluyor. Bu projeyle ilgili insanlardan olumlu tepkiler aldık. Hem kalenin ambiyansı, hem Bodrum manzarası ciddi anlamda çekici hale getirdi. İnsanlar gece hem rahat hem de serin bir ortada geziyor. Müzeye odaklı bir gezi yapılıyor. Aynı zamanda panoramik Bodrum manzarası gerçekten güzel bir ambiyans sunuyor." diye konuştu.



Muğla genelinde geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin olan müze ziyaretçi sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Toprak, en çok ziyaret edilen yerlerin başında Bodrum Kalesi içindeki Sualtı Arkeoloji Müzesinin geldiğini kaydetti. Toprak, kale ve müzenin gece de açık olmasının, ziyaretçi sayısı fazlalığında etkili olduğuna işaret etti.