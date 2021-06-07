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Haberler Galeri Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum sahilleri doldu taştı

Turizmin gözbebeği Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum'da hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

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Bodrum sahilleri doldu taştı

Sahilde adım atacak yer kalmazken, az sayıda turistin de olduğu gözlendi. Sandalye ve masasını kapanın ise Bodrum'un en ünlü plajı olan Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerine akın ettiği görüldü.

Bodrum sahilleri doldu taştı

Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum sahilleri doldu taştı
Bodrum sahilleri doldu taştı
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