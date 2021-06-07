Bodrum sahilleri doldu taştı

Turizmin gözbebeği Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:30Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
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Bodrum'da hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.