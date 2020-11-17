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Bodrum’da 300 yıllık tarihi değirmenlerde utanç verici görüntüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan tarihi yel değirmenleri bakımsız ve yıkık dökük haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği ve ilçenin en önemli simgelerinden biri olan 300 yıllık değirmenler sarhoşların, madde bağımlılarının ve evsizlerin uğrak mekanı oldu.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 14:22 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





