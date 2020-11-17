Haberler
Galeri
Bodrum’da 300 yıllık tarihi değirmenlerde utanç verici görüntüler
Bodrum’da 300 yıllık tarihi değirmenlerde utanç verici görüntüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan tarihi yel değirmenleri bakımsız ve yıkık dökük haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği ve ilçenin en önemli simgelerinden biri olan 300 yıllık değirmenler sarhoşların, madde bağımlılarının ve evsizlerin uğrak mekanı oldu.
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 14:22
Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 14:22
Bodrum'un simgesi haline gelen ve binlerce turistin uğrak mekanı olan tarihi yel değirmenleri harabeye döndü. Bakımsızlıktan yıkılan ve yok olmaya başlayan değirmenler bölgeye gelen ziyaretçileri şaşkına çevirdi.
Bir tarafı Bodrum manzarası diğer tarafı ise Gümbet koyuna bakan değirmenler şimdilerde sarhoşların, madde bağımlılarının ve evsizlerin uğrak mekanı oldu.
TEHLİKE SAÇIYOR
8 yel değirmeni bulunan tepede bir tanesinin tamamen yıkıldığı, diğerlerinin ise yıkılmaya başladığı görüldü. Yıkılan yel değirmenin bir tonoz parçası ile tutturulması ise yaşanacak olası kazalara yol açıyor.
Her an yıkılma tehlikesi bulunan tarihi yapılar, bölgeye sık sık fotoğraf çekmeye gelen ziyaretçiler açısından da tehlike saçıyor.
Özel mülk olduğu öğrenilen yel değirmenlerinin sarhoşların ve tinercilerin uğrak mekanı olduğu ve değirmenlerin iç kısımlarında geceleri ateş yakıldığı öğrenildi.