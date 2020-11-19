Bodrum’da kaçak yapılaşma yeniden başladı

Belediyeye şikayet edildi, belediye bu inşaatların hepsini mühürlemiş. Bu sitede 15'in üzerinde tadilat ve kaçak yapı var. Ondan önceleri af kanunundan yararlandı. Bugüne kadar fazla bir inşaat değişikliği yoktu. Bu sene bu iş çok arttı. Deprem korkusundan kimse İstanbul'a gitmiyor. Korkunun ecele faydası varmış gibi gitmiyorlar. Bizim bulunduğumuz bölge kayalık olduğu için deprem fazla hissedilmiyor. Bunun için birçoğu sitedeki yazlıklarında oturuyor" dedi.

İHA