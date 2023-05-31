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Bodrum'da kruvaziyer bereketi! İki gemi ile 1982 yolcu geldi
Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a havaların ısınması ile birlikte gelen turist sayısı artıyor. İlçeye 2 kruvaziyer gemi ile birlikte toplam 1982 yolcu geldi. Bodrum çarşıda vakit geçiren turistler esnafın yüzünü güldürdü.
Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:34
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün gelen 2 kruvaziyerle bin 982 yolcu geldi.
Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki Resilient Lady isimli kruvaziyer, bu sezon 3'üncü kez Bodrum'a geldi. 2022 yılında inşa edilen dev yolcu gemisi, ihtişamı ile dikkati çekiyor.
Rodos Limanı'ndan gelen kruvaziyer, akşam saat 20.00'dan Mikonos Adası'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam bin 410 yolcu ve 1092 personel bulunuyor.
İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore. Sabah saatlerinde Çeşme Limanı'ndan gelen gemi 23.00'de Rodos'a hareket edecek.
Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 572 yolcu, 415 personel bulunurken, gemiden inen tursitler Bodrumlu esnafların yüzünü güldürdü. Turistlerin Bodrum çarşısına hareket getirmesi esnafları memnun etti.