Bodrum'da marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi

YERİNDE AŞI UYGULAMASI KOLAYLIK SAĞLADI

Restoranda çalıştığını belirten Berk Soyal (19), aşı için hastane yerine marinadaki aşı uygulama merkezine başvurmalarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Turizm sektöründe çalıştığımız için aşı olmamız gerekiyordu. Hastaneler çok yoğun olduğu için sıra alamamıştık. Şimdi aşı ayağımıza geldi, ben de bu fırsatı değerlendirdim ve aşımı oldum" dedi.

