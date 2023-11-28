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Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da yağmur sonrası oluşan görüntü vatandaşları şaşkına çevirdi. Yolda bir anda beliren köpük sürücülere zor anlar yaşatırken köpüğün yoldan geçen bir araçtan dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İHA

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:29 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:42

Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Bir araçtan yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük, belediye ekiplerince temizlendi.

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Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesindeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek artmaya başladı. Yolda oluşan yoğun köpük tabakasını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

Yola dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen köpüğün olduğu noktadan geçen sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi.

Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

Vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Belediye ekipleri caddede temizlik yaptı. Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığının tahmin edildiği nasıl ortaya çıktığı ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
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