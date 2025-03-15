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Bodrum’da yaz havası! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Dünyaca ünlü Muğla'nın Bodrum sahillerinde yerli ve yabancı turistler, 28 derecelik hava sıcaklığını ve 18 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

DHA

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Bodrum’da yaz havası! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.

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Bodrum’da yaz havası! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere koştu.

Bodrum’da yaz havası! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerine gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Bodrum’da yaz havası! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Öte yandan Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın hafta başından itibaren etkisini yitirip, sıcaklıkların 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.

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