Bodrum’daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildi.