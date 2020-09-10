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Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Bodrum'un su kaynağı Mumcular Barajı'ndaki suyun yüzde 72,5'i tükendi. Barajda suları tükenmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, baraj gölünde kuraklık oluşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:27
Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

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Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken, bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5'i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu.

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Eylül ayında bu kadar düşük olan baraj suyunun ilerleyen günlerde daha da düşeceği öğrenildi. Barajdaki suyun kritik seviyelere düşmesi yetkilileri de endişelendirmeye başladı.

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Öte yandan, Bodrum'un diğer su kaynağı olan Geyik Barajı'nın doluluk oranının yüzde 78 civarında olduğu öğrenildi.

İHA

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı
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