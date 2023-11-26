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Haberler Galeri Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Ege'nin bazı kentlerinde etkisini sürdüren fırtına Muğla'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Fırtınanın hızının zaman zaman 85 kilometreyi aştığı ilçede tekneler battı, Gümüşlük sahilinde ise deniz taştı.

DHA

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 14:31

Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, gece saatlerinde başladı. İlçenin batı bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman artarak 85 kilometreyi aştı.

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Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Kuvvetli fırtına nedeniyle Gümüşlük sahilinde deniz taştı. Bölgede bulunan 20'den fazla işletmede hasar meydana geldi. Bazı işletmelerin pergoleleri çöktü, tenteleri yırtıldı, masa ve sandalyeleri hasar aldı.

Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Bölgede 1 motor yat karaya oturdu, 1 motor yat ise battı. Fırtına nedeniyle Bitez sahilin batı kısmında tonozdan ayrılan ahşap balıkçı teknesi, kıyıya vurup yan yattı. Aynı bölgede rıhtıma bağlı yelkenli bir tekne ile bir sürat botu su alarak battı. Kumbahçe sahilinde de tekne karaya vurdu.

Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
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