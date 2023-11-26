Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı

Bölgede 1 motor yat karaya oturdu, 1 motor yat ise battı. Fırtına nedeniyle Bitez sahilin batı kısmında tonozdan ayrılan ahşap balıkçı teknesi, kıyıya vurup yan yattı. Aynı bölgede rıhtıma bağlı yelkenli bir tekne ile bir sürat botu su alarak battı. Kumbahçe sahilinde de tekne karaya vurdu.