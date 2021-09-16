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Haberler Galeri Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris'e gitmek için Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:32
Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği ilçeye 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi.

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Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

Mısır'ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi.

Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

Gemideki çoğunluğunu Rusların oluşturduğu turistler, ilçe merkezindeki caddelerde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti

Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris'e gitmek için Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Bodrum’un 2 yıllık hasreti bitti
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