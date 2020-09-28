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Haberler Galeri Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Tatil cenneti Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası geçen yıllara göre artan deniz turizmi hareketliliğinin önümüzdeki aylara da sarkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Kovid-19 sürecinde izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri de Muğla'nın eşsiz koyları oldu. Yeşille mavinin buluştuğu koylarda mega yat hareketliliği devam ediyor.

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Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Tatil için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un yanı sıra, Gökova'nın eşsiz koylarını tercih ediyor.

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Salgın dolayısıyla kalabalıktan uzak sessizlik ve huzuru arayanlar, kendilerine ait veya kiraladıkları lüks yatlarda doğayla iç içe tatil imkanı buluyor.

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

"DENİZ TURİZMİ GÜZEL BİR SEZON YAŞADI"

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün turizm destinasyonlarının çok büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Türkiye'ye son zamanlarda Rusya ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerle bir ölçüde toparlanma yaşadıklarını aktaran Gür, özellikle deniz turizminin çok revaçta olduğunu dile getirdi.

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