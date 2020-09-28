Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Tatil için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un yanı sıra, Gökova'nın eşsiz koylarını tercih ediyor.
Salgın dolayısıyla kalabalıktan uzak sessizlik ve huzuru arayanlar, kendilerine ait veya kiraladıkları lüks yatlarda doğayla iç içe tatil imkanı buluyor.
"DENİZ TURİZMİ GÜZEL BİR SEZON YAŞADI"
Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün turizm destinasyonlarının çok büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.
Türkiye'ye son zamanlarda Rusya ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerle bir ölçüde toparlanma yaşadıklarını aktaran Gür, özellikle deniz turizminin çok revaçta olduğunu dile getirdi.