Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

"DENİZ TURİZMİ GÜZEL BİR SEZON YAŞADI"

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün turizm destinasyonlarının çok büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.