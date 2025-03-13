Olaya adı karışan doktorların, mesaileri bittikten sonra da her gün kiraladıkları bir dairede buluşup, yaklaşık 300 Yeşil Kart ve sağlık karnesine ilaç yazdıkları belirlendi. Doktorların ameliyat edilecek hasta ve yakınlarıyla "bıçak parası" pazarlığı yaptığı da tespit edilirken, Besen'in, Ankara'da 15 ayrı daire ve gayrimenkulü bulunduğu ortaya çıktı. İnsanların en temiz duygularıyla oynayan ve meslek etiğini hiçe sayan doktorun vicdansızlığı bu kadar da olmaz dedirtti...