  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

Mis gibi kokusu, bol köpüğü ve kendine has lezzetiyle Türk kahvesi yapmanın incelikleri sanıldığından çok daha önemli. İşte kahvenizi taşırmadan, tam kıvamında ve köpüğü bol hazırlamanın altın püf noktarı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

Bir fincan Türk kahvesini unutulmaz yapan detaylar aslında küçük sırlarla gizli. İşte o detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

KAHVENİN TAZESİ MAKBULDÜR
Türk kahvesinin en önemli sırrı taze çekilmiş kahvedir. Bayat kahve hem aromasını kaybeder hem de köpük oluşturmaz. Paketi açıldıktan sonra hava almayan cam kavanozda saklamak büyük fark yaratır.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

SOĞUK SU KULLANMAYI UNUTMAYIN
Lezzetli bir Türk kahvesi için cezveye mutlaka soğuk içme suyu koyulmalı. Soğuk su kahvenin yavaş yavaş pişmesini sağlar ve aromanın daha iyi ortaya çıkmasına yardımcı olur.

ÖLÇÜ DENGESİ ÇOK ÖNEMLİ
Bir fincan Türk kahvesi için ideal ölçü:
1 tatlı kaşığı kahve
1 fincan su Şeker kullanılacaksa pişirmeden önce eklenmeli.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

ACELEYE GELMEZ
Türk kahvesi aceleye gelmez. Kısık ateşte ağır ağır pişen kahve daha yoğun köpük oluşturur ve yanık tat oluşmasını engeller.

KARIŞTIRMAYI ABARTMAYIN
Kahveyi cezveye koyduktan sonra bir kez karıştırmak yeterlidir. Sürekli karıştırmak köpüğün kaybolmasına neden olabilir.

KÖPÜĞÜ ÖNCEDEN PAYLAŞTIRIN
Kahve yükselmeye başladığında oluşan köpüğü fincanlara paylaştırıp sonra kahveyi dökmek daha bol köpüklü sunum sağlar.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

TAŞIRMADAN PİŞİRİN
Türk kahvesi taşma noktasına geldiğinde hemen ocaktan alınmalı. Taşan kahve hem lezzetini hem de kıvamını kaybeder.

BAKIR CEZVE FARK YARATIR
Bakır cezveler ısıyı eşit dağıttığı için kahvenin daha dengeli pişmesini sağlar. Bu da aroma ve köpük açısından avantaj sunar.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

İÇME SUYU KALİTEYİ DEĞİŞTİRİR
Klor oranı yüksek musluk suyu kahvenin tadını bozabilir. Mümkünse kaliteli içme suyu tercih edilmeli.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

ŞEKER SONRADAN DEĞİL BAŞTAN EKLENİR
Türk kahvesinde şeker pişirme sırasında eklenir:
Sade
Az şekerli
Orta
Şekerli Sonradan eklenen şeker gerçek kıvamı bozabilir.

Kahveyi Dinlendirin
Piştikten sonra kahveyi hemen dökmek yerine 15-20 saniye beklemek telvenin dibe çökmesini sağlar.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

FİNCANI ÖNCEDEN ISITIN
Sıcak fincana dökülen kahve daha geç soğur. Bu küçük detay kahvenin aromasını daha uzun süre korur.

YANINDA SU İKRAM ETMENİN SEBEBİ VAR
Türk kahvesinin yanında verilen su, ağızdaki tadı temizleyerek kahvenin aromasını daha iyi hissetmeye yardımcı olur.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

LOKUM VE ÇİKOLATA UYUMUNU DENEYİN
Türk kahvesinin yanında en çok tercih edilen eşlikçiler:
Lokum
Bitter çikolata
Badem ezmesi Bu tatlar kahvenin yoğun aromasını dengeler.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

SABIR EN BÜYÜK SIRDIR
Gerçek Türk kahvesinin sırrı hızlı değil, özenli pişirmektir. Köpüğü bol, kokusu yoğun bir kahve için acele etmeden hazırlamak gerekir.

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor

KÖPÜK NASIL ARTIRILIR?
Bir çimdik çok ince öğütülmüş kahveyi son aşamada eklemek köpüğü artırabilir.

Ayrıca kahveyi pişirirken metal yerine tahta kaşık kullanmak da önerilen yöntemlerden biridir

Böyle yapan çok az var! Türk Kahvesini böyle yapınca köpüğü bol oluyor