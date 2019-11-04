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Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız

Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 11:33
Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız

İşte kare kare o operasyon ve sonrasındaki görüntüler!

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Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız
Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız
Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız
Boynundaki şişlik dünyayı şaşkına çevirdi! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız
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