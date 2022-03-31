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Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

Eskilerden bu yana severek içilen bozanın merak edilen yapımını sizler için hazırladık. Hem lezzetli hem de pratik hazırlanan boza tarifi nasıl olur? Boza nasıl yapılır? Boza için gereken malzemeler neler?

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:25
Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

Eskilerden bu yana severek içilen bozanın merak edilen yapımını sizler için hazırladık. Hem lezzetli hem de pratik hazırlanan boza tarifi nasıl olur?

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Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

Boza nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sizler için derledik. Eskiden sarayda çok rastlanılan bozanın doğru bir şekilde saklanması çok önemlidir.

Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

Geçmişi milattan öncelere dayanan boza, Orta Asya'da Türkler tarafından yapılmış, özellikle enerji verdiği keşfedilerek kış aylarında tüketilmiştir. Türkler göçtükleri her bölgeye bozayı öğretmişlerdir.

Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

Sarayda boza Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sıkça tüketilmiş olup bunu o dönemlere ait masraf defterlerinde alınan pirinç miktarlarından anlayabilmekteyiz. Saraya pirinç olarak daha ziyade Edirne pirinci alınmış, bunları bulgur ve darı takip etmiştir.

Boza nedir? Pratik boza nasıl yapılır?

17. yüzyılda Sultan IV. Murat ve IV. Mehmet dönemlerinde boza şiddetle yasaklanmıştır. O dönemlerde üretilen bozalara keyif verici ve alkolün daha çok açığa çıkmasını sağlayıcı maddeler eklenmesi bozanın yasaklanmasında etkili olmuştur.

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