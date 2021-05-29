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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü kinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Dizinin heyecan dolu bölümü sonrası 'Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. Dizi #BozkırArslanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan ve en çok konuşulan dizi olan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümüne Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar mücadelesi ve Celaleddin'in Cengiz Han'ın kurduğu oyunu bozmak için verdiği mücadele damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Cengiz Han'a gönderilen elçilik heyetiyle birlikte saraya dönen Celaleddin'in Kutlu Bike'yle birlikte gelişi ortalığı karıştırdı. Sultan Aleaddin, emrine karşı gelen Celaleddin'in zindana atılmasını emrederken, bu karara itiraz eden Türkan Hatun oğluna açıkça meydan okudu.

BOZKIR ARSLANI CELALLEDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Harzemşah sarayını karıştırmak ve düşmanını zayıflatmak amacı güden Cengiz Han'ın ajan olarak görevlendirdiği Kutlu Bike, saraydaki gelişmeleri Behram üzerinden Moğol kampına ulaştırdı. Sultan Aleaddin, isyan içindeki beylerden Hasan'ın yakalanıp getirilmesi görevini oğlu Uzlag Şah'a verdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Uzlag Şah'ın saraya getirdiği Hasan sorguya alınırken, Türkan Hatun'un ihanet içinde olduğu bilgisini verdi. Kutlu Bike ise Behram'dan aldığı görevle isyana hazırlanan Kıpçak beylerinin yer aldığı listeyi Türkan Hatun'un odasına yerleştirdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Hasan'dan gelen bilgiyle annesini odasına girip arama yapan Sultan Aleaddin bu listeye ulaşınca sarayda ipler gerildi. Türkah Hatun'a sadık Kıpçak beyleri ile Sultan Aleaddin'e sadık komutanlar arasında gerilim yaşanırken, zindandan çıkarılan Celaleddin duruma el koydu ve ortalığı yatıştırdı. Celaleddin, Cengiz Han'ın ajanı olduğunu bilmediği Kutlu Bike'ye de onunla evlenmek istediğini söyledi.

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle yine çok konuşuldu! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, isyan hazırlığında olduğunu düşündüğü beyleri etkisiz hale getirmeye karar verdi. Bu sırada Uzlag Şah'ın sorguladığı Hasan, Sultan Aleaddin'i tahttan indirilip Celaleddin'i tahta geçirmek amacı güttüklerini söyleyince Celaleddin ihanetle suçlandı. Haberi alan Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozuldu.

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