Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Türkan Hatun, Celaleddin'i evlendirmek üzere uygun bir gelin adayını saraya davet ederken, Celaleddin ise gizlice başkentten ayrılıp Cengiz Han'a giden kafileye katıldı. Kafile yolda bir kervansarayda konakladı. Gürgenç'te tüccarlık yapan Behram, Cengiz Han'ı kafileden ve şehzade Celaleddin'den haberdar etti. Tüccar kılığında kervansaraya gelen Cengiz Han, burada Celaleddin ile tanıştı ve genç adamın cesaretinden ve erdeminden hayli etkilendi.