Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümü ile dün akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizinin yayına girmesiyle birlikte zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı izle' aramaları da yoğunlaştı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...