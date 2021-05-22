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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümü ile dün akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizinin yayına girmesiyle birlikte zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı izle' aramaları da yoğunlaştı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:50
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

'Bozkır Arslanı Celaleddin', Harezm şehzadesi Celaleddin'in korkusuzca çıktığı aslan avı ile başladı. Zekası ve cesareti ile silah kullanmadan vahşi bir aslanı tuzağa düşüren Celaleddin, avın ardından sultan babası tarafından saraya çağırıldı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, herkesi Cengiz Han tehlikesine karşı uyardı ve Cengiz Han'a bir elçilik heyeti gönderilmesine karar verildi. Sultan Aleaddin, Celaleddin'in heyete katılma talebini reddedip en güvendiği komutanı Timur Melik'i bu işle görevlendirdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Türkan Hatun, Celaleddin'i evlendirmek üzere uygun bir gelin adayını saraya davet ederken, Celaleddin ise gizlice başkentten ayrılıp Cengiz Han'a giden kafileye katıldı. Kafile yolda bir kervansarayda konakladı. Gürgenç'te tüccarlık yapan Behram, Cengiz Han'ı kafileden ve şehzade Celaleddin'den haberdar etti. Tüccar kılığında kervansaraya gelen Cengiz Han, burada Celaleddin ile tanıştı ve genç adamın cesaretinden ve erdeminden hayli etkilendi.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Elçilik heyeti Moğol karargahına ulaştığında Cengiz Han'ın otağından çıkmasıyla Celaleddin, kervansarayda tanıştığı kişinin Cengiz Han olduğunu anladı. Cengiz Han elçileri iyi karşıladı ve akşam düzenleyeceği toya davet etti. Bu sırada Moğollara esir düşmüş Kutlu Bike kaçmaya çalışınca, Cengiz Han'ın gazabını üzerine çekti. Cengiz Han esiri öldürmek üzereyken, Celaleddin araya girdi ve infazı durdurdu. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle çok beğenildi! Sosyal medyanın zirvesinde

Saraya gelen gelin adayı Şirin, Türkan Hatun'un övgülerine mazhar oldu. Celaleddin'in annesi Ayçiçek Hatun ise bu evliliğe mecbur bırakılmaktan hoşlanmayarak Türkan Hatun'a meydan okudu.

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