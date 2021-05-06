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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı da nefes kesti. Bozkır Arslanı Celaleddin'den merakla beklenen yeni tanıtım...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:25 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:25
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'den ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında atv'de ekrana gelmeye başlayacak.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı da nefes kesti.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

Dizinin görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosunu gözler önüne seren ikinci tanıtım da yayınlandığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılaştı.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Atv'den nefes kesecek yeni dizi
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