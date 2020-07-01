Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor

"STRES ATMAK İSTEYEN HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ"

Köy sakinlerinden Sefa Mutluay, gölün manzarasının insanların moral ve motivasyonunu artırdığının altını çizerek, "Stres atmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Burada bir bardak çay içmek veya yemek yemek çok keyifli. Güzel bir yer ve gezilip görülmesi gereken bir mekan." diye konuştu.

Kızıyla Şuhut ilçesinden mekana gelen İsmail Çelik ise göl manzarasını ailece çok beğendiklerini, stres atmak için sürekli buraya geldiklerini kaydederek, "Afyonkarahisar'ın gelip görülmesi gereken bir noktasının da Balıklı Göl olduğunu düşünüyorum." dedi.