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Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra aynı gösteride!
Eski eşler Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ilk kez aynı gösteride buluşuyor. İkili bir film okuma gösterisi için bir araya geldi. 2001'de ekranda bir araya gelen çift 2005'te boşanmıştı.
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:57Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:57
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Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in hep çok konuşulan yeniden bir araya gelişi gerçekleşti. Eski evliler, bir yardım kuruluşu için yapılan Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.
Aralarında Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn'in de yer aldığı ünlüler, 1982 yapımı komedi filmini okuyarak canlandırdı. Video görüşme şeklinde yapılan etkinlikte, ünlü yıldızlar evlerinin oturma odalarından seslendi. Pitt ve Aniston'ın birbirlerini gördükleri için heyecanlı olmaları dikkat çekti.
Dane Cook'un ev sahipliğinde yapılan etkinlik, 12 Ocak 2010 Haiti depremine cevaben aktör Sean Penn tarafından kurulan kar amacı gütmeyen CORE adlı kuruluşa bağış toplama amacıyla yapıldı. Kuruluş, doğal ya da insan eliyle oluşan afetlerde yardım etmeyi amaçlıyor.
Film okuma etkinliği, en son 2001'de Friends dizisinin Thanksgiving bölümünde Brad Pitt'in diziye katılmasından bu yana Brad Pitt ve Jennifer Aniston çiftinin, ekranda ilk bir araya gelişiydi.
2005'te boşanan ikili, her ne kadar geçen yıl Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri kulisinde sürpriz ve sıcak karşılaşmalarıyla gündeme gelse de birlikte hiç aynı işin içinde yer almamışlardı. SAG Ödülleri'nde Brad Pitt ödülünü aldıktan sonra, kulisteki ekrandan, ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jennifer Aniston'ı hayranlıkla ve gururla seyretmişti. Daha sonra kulise giren Jennifer Aniston ile bol kahkahalı ve sıcak bir ayak üstü konuşma gerçekleştirmişlerdi.
Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2000 yılında evlenmiş ve Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.
Ancak evlilikleri beş yıl sürmüş, daha sonra Brad Pitt ile Angelina Jolie aşkı başlamıştı.