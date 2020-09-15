Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra aynı gösteride!

2005'te boşanan ikili, her ne kadar geçen yıl Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri kulisinde sürpriz ve sıcak karşılaşmalarıyla gündeme gelse de birlikte hiç aynı işin içinde yer almamışlardı. SAG Ödülleri'nde Brad Pitt ödülünü aldıktan sonra, kulisteki ekrandan, ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jennifer Aniston'ı hayranlıkla ve gururla seyretmişti. Daha sonra kulise giren Jennifer Aniston ile bol kahkahalı ve sıcak bir ayak üstü konuşma gerçekleştirmişlerdi.