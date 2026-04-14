HaberlerGaleri
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Brezilyalı Edson Brandao hakkında ortaya çıkan yaş detayı, duyanları adeta şaşkına çevirdi… Bir süredir merak edilen gerçek yaşın öğrenilmesiyle birlikte "yok artık!" tepkileri peş peşe geldi. Beklentilerin çok dışında kalan bu bilgi, birçok kişide şaşkınlık yaratırken, bazıları duruma inanmakta zorlandı. Ortaya çıkan bu detay kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Edson Brandao hakkında ortaya çıkan yaş detayı, duyanları şaşkına çevirdi… Gerçek yaşın öğrenilmesi büyük şaşkınlık yarattı ve konu kısa sürede gündem oldu.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Edson Brando, 26 Şubat 1967 tarihinde Brezilya'da doğmuş.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
YAŞI 59!
Görüntüsü itibariyle 20'li yaşlarının sonunda gibi görünen Brando, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Bu bilgiye inanamayan birçok kişi, onun yaşını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyememektedir.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
The Sun'ın haberine göre Edson,hayatının büyük bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğini ancak bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğunu söyledi.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Ancak 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark etmeye başladıkça her şey değişti. Sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak mümkün olduğunca az yaşlanmaya odaklandı.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Edson, 18 yıldır aynı rutini takip ediyor ve bunun genç görünümünün sorumlusu olduğunu söylüyor.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Yazar her gün spor salonuna gidiyor, burada ağırlık kaldırıyor ve 40 dakika kardiyo yapıyor. Ayrıca bol miktarda meyve, sebze ve bol su tüketerek sağlıklı bir diyet uyguluyor.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
"HER GÜN DÜZENLİ YAPIYORUM"
Edson'un, yaşlanma karşıtı kremler ve haftada bir kez kullandığı kil maskesini içeren sıkı bir cilt bakımı rutini var.
Kendisi şunları söyledi: "Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz."
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
"HİÇ AMELİYAT OLMADIM"
Edson şunları söyledi: " Estetik ameliyat mı oldum, botoks mu yaptım, filtre mi kullandım diye soruyorlar ama hiç ameliyat olmadım. Genç görünmenin doğal yollarını bulmak istiyorum. Bazıları yaşlanmaktan korktuğumu söylüyor ama korkmuyorum. Bu kaçınamayacağımız doğal bir süreç ama genç kalmak için elimden geleni yapacağım. Yaşınız ne olursa olsun insanlara her şeyin mümkün olduğu konusunda ilham verecek içerikler üretiyorum."
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
YAŞAM TARZI
Brando'nun genç kalmasının ardındaki sır, yalnızca spor yapmak değildir. Beslenmesine de büyük özen göstermektedir. Günde 4-5 öğün tüketen Edson, işlenmiş gıdalardan, aşırı şekerden ve trans yağlardan uzak durur. Diyetinin temelinde:
Yeşil sebzeler
Mevsim meyveleri
Yağsız protein kaynakları (balık, tavuk, yumurta)
Tam tahıllar
Bol miktarda su yer alıyor.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
HAYATININ EN İLGİNÇ ANI
Edson'un genç görünümü nedeniyle yaşadığı en ilginç olaylardan biri, Norveç seyahatinde yaşanmış.
Oslo'daki bir gece kulübüne girmek isteyen Brando, güvenlik görevlisinin yaşına inanmayarak pasaportunun sahte olduğunu iddia etmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gerçeği öğrenen görevliler, Brando'nun yaşına hayret etmiş ve sonunda içeriye girmesine izin vermişlerdir.
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!
Bu adamın yaşı şaka mı? Yok artık! Edson Brando'nun yaşını duyanlar inanamıyor!