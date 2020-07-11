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Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...
Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...
Çoğu besinin sağlığımıza katkıları oldukça fazla. Besinleri doğru ve kararında tükettiğimiz faydaları saymakla bitmiyor. Damaklarda oldukça güzel bir tat bırakan tahinin ise tam bir şifa deposu. İşte tahinin bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:23
Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:27
Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz...
Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Kansere karşı koruyucudur.
Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller.