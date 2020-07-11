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Haberler Galeri Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Çoğu besinin sağlığımıza katkıları oldukça fazla. Besinleri doğru ve kararında tükettiğimiz faydaları saymakla bitmiyor. Damaklarda oldukça güzel bir tat bırakan tahinin ise tam bir şifa deposu. İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:27
Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz...

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Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Kansere karşı koruyucudur.

Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller.

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