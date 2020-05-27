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Haberler Galeri Bu besinler beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

Bu besinler beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

Birçok besinin sağlığımı için faydaları saymakla bitmez. Ancak bazı besinler var ki tüketildiğinde hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor? İşte beyni hasta eden besinler...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:34
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor.

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Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

1. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

2. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...
Bu besinler adeta beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

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