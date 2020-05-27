Bu besinler beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler...

Birçok besinin sağlığımı için faydaları saymakla bitmez. Ancak bazı besinler var ki tüketildiğinde hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor? İşte beyni hasta eden besinler...