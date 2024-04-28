Bu besinler benzediği organlara iyi geliyor!

Besinlerin insan vücudu için faydaları saymakla bitmiyor. Öyle besinler var ki benzedikleri organlara iyi geliyor. Peki hangi besin hangi organa iyi geliyor. İşte benzediği organa iyi gelen o besinler...
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 14:06Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 14:10
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Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında organlarımıza benziyor. Bu benzerlik sıradan bir benzerlik değil. Çünkü bu besinler benzedikleri organa da faydalı. İşte benzedikleri organa faydalı besinler.
Zencefil – Mide Zencefil midenin en yakın arkadaşı olarak bilinir. Öyle ki yüzyıllar öncesinde kusma ve deniz tutması gibi durumlarda insanlar zencefil tüketirdi. Henüz bilim kanıtlamadan önce bile midenin dostuydu.
Üzüm – Akciğer
Akciğerin en büyük hazinesi alveollar. Bu arkadaşlar oksijeni kan dolaşımına veren arkadaşlar. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Böylece akciğer kanseri riskini de azaltmış oluyorlar. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Kendileri alerjik astıma iyi geliyor.
Tatlı patates-Pankreas
Tatlı patatesin pankreasa yaptığı en büyük iyilik, kan basıncını düzenleyerek, görevini daha rahat yapmasını sağlamak. Asıl bomba bu değil ama. Tatlı patateste yüksek oranda, pankreas kanserinin büyümesini engelleyen B6 vitamini var.
Mantar – Kulak
Kesilmiş mantar kadar kulağa benzeyen bir şey yok. Aynı zamanda, kulak için, D vitamini içerdiğinden dolayı duyma kaybını engelleyen mantar kadar değerli bir şey yok.