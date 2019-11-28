  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

Sağlığımız için tüketmemiz ve uzak durmamız gereken besinler bulunuyor. Kimi besinler sağlığımız için oldukça faydalıyken kimi besinlerin de vücudumuza verdiği zarar oldukça fazla. Peki beyne zarar veren besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 12:33 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 12:34
Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

1. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

2. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım Cuma! BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım Cuma! BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİZE ULAŞIN