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> Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...
Bu besinler beyni zehirliyor! İşte uzak durulması gereken besinler...
Sağlığımız için tüketmemiz ve uzak durmamız gereken besinler bulunuyor. Kimi besinler sağlığımız için oldukça faydalıyken kimi besinlerin de vücudumuza verdiği zarar oldukça fazla. Peki beyne zarar veren besinler nelerdir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 12:33Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 12:34
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Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.
2. Şeker ve şeker ürünleri
Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.
3. Fast Food
Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.
Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.