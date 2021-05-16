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Haberler Galeri Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Günlük hayatta severek tükettiğimiz bazı yiyecekler hastalıklara da zemin hazırlıyor. Uzmanlar kansere yol açan besinlerin listesini yayınladı. Sağlıklı bir yaşam için hangi gıdalardan uzak durmamız gerekiyor? İşte kansere neden olan 14 besin...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:09 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:12
Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Mikrodalgada patlamış mısır

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Cips

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Uzmanlar listeyi açıkladı

Çiftlik somonu

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

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