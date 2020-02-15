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Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

Besinlerin vücudumuz üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Kimi besinler tam bir şifa kaynağı iken kimi besinler de sağlığımızı olumsuz etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:16
Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

ANTRİKOT

Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.

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Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

DONDURMA

Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.

Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor

ALKOL

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

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