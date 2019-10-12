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Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Gündelik hayatta hiç aklımıza gelmeyen sorunların çözümü hiç aklımıza gelmeyen yerlerde ve düşündüğümüzden daha kolay. İşte karşımıza çıkan küçük problemleri çözmenin daha önce aklınıza gelmemiş basit yolları…

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:24 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:24
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?

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Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.

Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.

Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.

Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak! Hem pratik hem kolay...

Artık evinizin kapısını açacak anahtarı bulmak çok kolay...

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