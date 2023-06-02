Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

2)AYAĞINIZDAKİ NASIRLARI TEDAVİ EDİN

5-6 adet aspirini havanda döverek toz haline getirin. 1 çay kaşığı limon ve bir çay kaşığı su ile bulamaç haline getirin. Bulamacı nasırın üzerine sürerek, bir bez ve üzerine bir naylon torba ile sarın. 10 dakika ayaklarınızı yükseğe kaldırarak bekletin ve sonra yumuşayan nasırınızı törpüleyin.