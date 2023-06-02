Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

İki adet aspirini ezerek kullandığınız şampuana katın. Saçınızı şampuanladıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve iyice durulayın.
2)AYAĞINIZDAKİ NASIRLARI TEDAVİ EDİN
5-6 adet aspirini havanda döverek toz haline getirin. 1 çay kaşığı limon ve bir çay kaşığı su ile bulamaç haline getirin. Bulamacı nasırın üzerine sürerek, bir bez ve üzerine bir naylon torba ile sarın. 10 dakika ayaklarınızı yükseğe kaldırarak bekletin ve sonra yumuşayan nasırınızı törpüleyin.
3) ÇİÇEKLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATIN
Vazoya koyacağınız çiçeklerin suyuna bir adet aspirini ezerek atın.
4) KUMAŞTAKİ TER LEKELERİNİ ÇIKARTABİLİRSİNİZ
2 adet aspirini bir bardak suyun içinde ezerek eritin. Karışımı giysinizin ter lekesi olan bölümündü 2 saat bekleterek, yıkayın.