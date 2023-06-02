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Haberler Galeri Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

Tıp dünyasının mucizesi olan aspirin günlük hayatınızı kolaylaştıracak öyle farklı işlere yarıyor ki duyduğunuzda oldukça şaşacak ve deneyeceksiniz. İşte aspirinin kullanım alanları...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 13:25 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 13:28
Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

Aspirin günlük hayatınızı kolaylaştıracak öyle farklı işlere yarıyor ki...

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Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

1) SAÇINIZDAKİ KEPEĞİ ÖNLEYİN

İki adet aspirini ezerek kullandığınız şampuana katın. Saçınızı şampuanladıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve iyice durulayın.

Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

2)AYAĞINIZDAKİ NASIRLARI TEDAVİ EDİN

5-6 adet aspirini havanda döverek toz haline getirin. 1 çay kaşığı limon ve bir çay kaşığı su ile bulamaç haline getirin. Bulamacı nasırın üzerine sürerek, bir bez ve üzerine bir naylon torba ile sarın. 10 dakika ayaklarınızı yükseğe kaldırarak bekletin ve sonra yumuşayan nasırınızı törpüleyin.

Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

3) ÇİÇEKLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATIN

Vazoya koyacağınız çiçeklerin suyuna bir adet aspirini ezerek atın.

Bu bir mucize! 2 adet aspirini eritin ve…

4) KUMAŞTAKİ TER LEKELERİNİ ÇIKARTABİLİRSİNİZ

2 adet aspirini bir bardak suyun içinde ezerek eritin. Karışımı giysinizin ter lekesi olan bölümündü 2 saat bekleterek, yıkayın.

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