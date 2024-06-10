Bu çay kabızlık derdinden kurtarıyor

KARNIYARIK OTU NEDİR? (PSYLLİUM)

Sarı ve siyah olmak üzere karnıyarık otu iki değişik renk üzerinden yetişen sağlıklı bir bitki türüdür. Siyah olan daha çok Akdeniz ile Ortadoğu'da yetişirken sarı rengindeki İran ve Hindistan bölgelerinde yetişir. Bağırsaklarla birlikte bağışıklık sistemine önemli etkileri olan bu bitki, dünyanın her yerinde farklı şekillerde tüketiliyor. Sonuç olarak karnıyarık otu kullananlar bu ürünü genellikle zayıflamaya destek sağlamak, vücuda sağlıklı lif almak ve kabızlıktan kurtulmak amacıyla tercih etmektedir. Karnıyarık otu yorumları genellikle olumludur. Özellikle Karnıyarık otu tohumu ile zayıflayanlar çok sayıdadır.