Bu çay kabızlık derdinden kurtarıyor

Kabızlık sorunu hayatınızı zorlaştırıyorsa günde 1 bardak içebileceğiniz psyllium adıyla da bilinen karnıyarık otu, çayını için. Sindirim ve boşaltım sistemini düzene sokan bu çay düzenli kullanımda kabızlık sorunundan kurtaracak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:16Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:16
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Bağırsaklar için faydaları olan karnıyarık otu, tokluk hissi yaratabilen bitkiler arasındadır. Psyllium ismiyle dünya çapında tanına en ünlü otlardan biridir. Alternatif tıpta yoğun kullanılan karnıyarık otu, Türkiye ve daha birçok yerde yetişebiliyor.
Sarı ve siyah olmak üzere karnıyarık otu iki değişik renk üzerinden yetişen sağlıklı bir bitki türüdür. Siyah olan daha çok Akdeniz ile Ortadoğu'da yetişirken sarı rengindeki İran ve Hindistan bölgelerinde yetişir. Bağırsaklarla birlikte bağışıklık sistemine önemli etkileri olan bu bitki, dünyanın her yerinde farklı şekillerde tüketiliyor. Sonuç olarak karnıyarık otu kullananlar bu ürünü genellikle zayıflamaya destek sağlamak, vücuda sağlıklı lif almak ve kabızlıktan kurtulmak amacıyla tercih etmektedir. Karnıyarık otu yorumları genellikle olumludur. Özellikle Karnıyarık otu tohumu ile zayıflayanlar çok sayıdadır.
KABIZLIĞIN ŞİFASI KARNIYARIK OTU TOHUMUNDA!
EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.
KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.
KARIŞIMLAR
*1 şişe maden suyu Yarım su bardağı yoğurt Yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane
*4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu
*Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir.
*6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5) 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke
Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka uzman doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.
KARNIYARIK OTU NE İŞE YARAR?
Vücudun doymuş yağ oranının düşmesine yardımcı olur.
Doymuş yağı azaltmaya yaradığından kalp ve damar rahatsızlıklarını azaltır.
İnsülin dengeleyici olduğundan alternatif tıp alanında diyabet hastalıklarında kullanılabilir.
Mide ve bağırsak ülseri tedavilerinde tercih edilebilir.