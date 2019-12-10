Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

Dünyanın en büyük dördüncü çukuru olan Mir Elmaz Madeni görenleri dehşete düşürüyor. Sibirya'nın doğusunda bulunan bu çukur üzerinden geçen uçakların düşmesine de neden oluyor. İşte büyüklüğü ve derinliği ile görenleri şaşkınlığa uğratan o çukur...