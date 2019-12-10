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Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

Dünyanın en büyük dördüncü çukuru olan Mir Elmaz Madeni görenleri dehşete düşürüyor. Sibirya'nın doğusunda bulunan bu çukur üzerinden geçen uçakların düşmesine de neden oluyor. İşte büyüklüğü ve derinliği ile görenleri şaşkınlığa uğratan o çukur...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 15:46 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 15:50
Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

Fotoğraflar, Sibirya''nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ninde çekildi.

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Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

İnsanı dehşete düşüren çukurun derinliği 525 metre, çapı ise 1,200 metre.

Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

Geçmişte, aşağı doğru hava akımı yaratması sebebiyle kazalara neden olduğu için bu çukur üzerinde uçak ve helikopter uçması yasak.

Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

Çukurun ne derece büyük olduğunu anlamak için hafriyat taşıyan kamyonun çukurda ne kadar küçük kaldığını görmek yeterli oluyor.

Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur

O kamyon aslında 16 tekerlekli olan ve madende çalışan dev kamyonlardan sadece birinin görüntüsü.

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