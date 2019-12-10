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> Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur
Bu çukurun üzerinden geçen uçaklar yere çakılıyor! İşte dehşete düşüren o çukur
Dünyanın en büyük dördüncü çukuru olan Mir Elmaz Madeni görenleri dehşete düşürüyor. Sibirya'nın doğusunda bulunan bu çukur üzerinden geçen uçakların düşmesine de neden oluyor. İşte büyüklüğü ve derinliği ile görenleri şaşkınlığa uğratan o çukur...
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 15:46Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 15:50
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Fotoğraflar, Sibirya''nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ninde çekildi.